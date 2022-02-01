Из-за коронавируса школы в Апатитах уходят на внеплановые каникулы

Такое решение принял оперштаб города 31 января. Фото: Управление образования города Апатиты / vk.com/eduapatity

Бушующий "омикрон" заставил многие школы уйти на дистанционное обучение. Так, в Мурманске отправились на удаленку 411 классов. Тем временем в образовательных учреждениях Апатитов начинаются внеплановые каникулы. Такое решение принял оперштаб города 31 января.

- Из-за продолжающейся угрозы распространения коронавируса, роста числа заболевших учеников и педагогов в школах Апатитов со 2-го по 8 февраля включительно вводятся внеплановые семидневные каникулы для всех обучающихся, - сообщили в управлении образования Апатитов.

Вместе с городскими школами на недельные каникулы отправятся и учреждения дополнительного образования - Дом детского творчества, Детская школа искусств и детская музыкальная школа.

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