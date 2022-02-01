В Мурманске 411 классов перешли на дистанционное обучение

Если в классе выявляют заболевшего, то весь коллектив уходит учиться дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области складывается непростая ситуация с коронавирусом, с 1 февраля вступают в силу новые ограничения.

Как ранее сообщил губернатор Андрей Чибис, дистанционное обучение пока вводить не будут. Но если в классе выявляют заболевшего, то весь коллектив уходит учиться дома.

- По данным на 31 января 2022 года, в общеобразовательных учреждениях города Мурманска на дистанционное обучение переведено 411 классов, 13 учреждений полностью переведены на дистанционное обучение учащихся. В условиях сложной эпидемиологической обстановки количество учреждений, в которых есть классы, переведенные на дистанционное обучение, зависит от оперативных рекомендаций управления Роспотребнадзора по Мурманской области и требований эпидбезопасности, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации областного центра.

Напомним: в Раякоски из-за морозов отменили занятия в школе. В поселке зафиксировали -35.

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