Февраль в Мурманской области начался с 35-градусного мороза

Начало февраля в Мурманской области будет морозным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конец января и начало февраля ознаменовались в Мурманской области морозами. Так, ночью 1 февраля в Каневке зафиксировали -35. И потепления пока жать не придется.

- 1-3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью 1-2 февраля -14-20° при прояснениях -24-30°,3 февраля -11-16°, при прояснениях -20-25°; в дневные часы -8-13° местами -15-20°, - обещает гидрометцентр региона.

Напомним: сугроб в Мурманске стал героем фотожаб. Северяне от души иронизируют над кучей снега.

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