В Мурманске завершены поиски 14-летней девочки

Вероника не вернулась 30 января домой с прогулки. Фото: vk.com/la_murmansk

30 января в Мурманске пропала 14-летняя Вероника Зуева. В тот день она ушла на прогулку и не вернулась домой.

31 января поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что поиск завершен - школьница жива. Подробности, где она находилась, не сообщаются в силу возраста мурманчанки.

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