Радиолокатор в районе Мишуково показали с высоты птичьего полета

Сооружение помогает мореплаванию в Кольском заливе. Фото: скин видео www.instagram.com/mr_nemchenko/

Мурманчанин запечатлел на видео с высоты птичьего полета радиолокатор, который расположен в районе Мишуково. Атмосферным роликом, который был снят с квадрокоптера на фоне вечерних огней города, поделился с "КП"-Мурманск" фотограф Максим Немченко.

- Башня высотой 31 метр, береговой радиолокационной станции, помогает мореплаванию в Кольском заливе, - отметил автор в своем Instagram.

Напомним: в Туманном попал на видео редкий хищник. Беркут занесен в Красную книгу России.

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