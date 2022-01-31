В Мурманскую область завезли вакцину от коронавируса для детей

Противопоказания к вакцинации: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область завозят вакцину от коронавируса для детей. Об этом на оперативном совещании правительстве региона сообщила первый заместитель министра здравоохранения. Мурманской области Инга Анискова.

- Первая партия составляет 480 комплектов, она распределена по медицинским организациям, подведомственным региональному министерству здравоохранения. Родители во всех муниципалитетах могут записаться на вакцинацию несовершеннолетних, - отметила Инга Анискова.

Прививать будут юных северян от 12 до 17 лет и только с согласия их представителей, с 15 лет решение может приниматься самостоятельно. Как и для взрослых, так и для детей используют двухкомпонентную вакцину, ее название - "Спутник М".

Противопоказания к вакцинации: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.

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