В Мурманске водитель BMW снес автобусную остановку

Водитель не был пьяным. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 31 января водитель BMW X6 врезался в автобусную остановку, что находится на улице Фадеев Ручей в Мурманске. От удара остановочный комплекс практически полностью развалился.

- В 10.00 водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на тротуар и наехал на остановку. В данном ДТП никто не пострадал, людей на остановке в тот момент не было, - сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Уточняется, что мужчина, совершивший аварию, не был пьян.

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