19-летнего жителя Мурманска ждет суд за избиение сотрудника ДПС

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего мурманчанина. Как сообщили в СКР по Мурманской области, он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

- По версии следствия, днем 17 октября 2021 года сотрудники ДПС в районе дома №4 на улице Рогозерской остановили автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился молодой человек. Тот был пьян и не имел водительских прав. Нарушитель, недовольный тем, что его отстранили от управления машиной, ударил кулаком в левое плечо одного из полицейских. Уже в патрульном автомобиле он ногой еще раз ударил стража порядка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи получили результаты судебно-медицинских экспертиз, установившие наличие физического вреда, который молодой человек причинил сотруднику ДПС. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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