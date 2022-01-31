В Мурманске из горящего дома эвакуировали двух детей и трех взрослых

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 3 единицы техники. Фото: МЧС Мурманской области
30 января в Мурманске на улице Жуковского, 10 произошел серьезный пожар. Пламя занялось в квартире на втором этаже.
- Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену в 14.30. В результате пожара в квартире сгорела мебель на площади 5 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади, нарушено остекление окон. Спасатели эвакуировали пять человек, из них двое детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 3 единицы техники.
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