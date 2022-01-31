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Общество31 января 2022 6:30

В Мурманской области наполняемость фитнес-залов и библиотек ограничили 50%

Ограничения вводятся из-за роста числа заболевших коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Спортзалы в Мурманской области должны быть заполнены только на 50%.

Спортзалы в Мурманской области должны быть заполнены только на 50%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более напряженной, в регионе вводятся новые ограничения.

- До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров и библиотек. Прошу с пониманием отнестись к этому. Любые ограничения не несут ничего хорошего для экономики, но мы вынуждены балансировать между работоспособностью бизнеса и медучреждений, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в регионе отменены все массовые мероприятия.

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