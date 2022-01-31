В Мурманской области наполняемость фитнес-залов и библиотек ограничили 50%

Спортзалы в Мурманской области должны быть заполнены только на 50%.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за того, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более напряженной, в регионе вводятся новые ограничения.
- До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров и библиотек. Прошу с пониманием отнестись к этому. Любые ограничения не несут ничего хорошего для экономики, но мы вынуждены балансировать между работоспособностью бизнеса и медучреждений, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в регионе отменены все массовые мероприятия.
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