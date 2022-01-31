В Мурманской области наполняемость фитнес-залов и библиотек ограничили 50%

Спортзалы в Мурманской области должны быть заполнены только на 50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится все более напряженной, в регионе вводятся новые ограничения.

- До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров и библиотек. Прошу с пониманием отнестись к этому. Любые ограничения не несут ничего хорошего для экономики, но мы вынуждены балансировать между работоспособностью бизнеса и медучреждений, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в регионе отменены все массовые мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru