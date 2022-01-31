В Мурманской области отменяются все массовые мероприятия

В Мурманской области до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заражений коронавирусом за сутки в Мурманской области приближается к 700. Из-за этого в регионе вводятся новые ограничения.

Так, с 1 февраля и до особого распоряжения в регионе запрещены все массовые мероприятия, в том числе и уличные.

- В индивидуальном режиме готов рассматривать инициативы, но в исключительных случаях с учетом ситуации в конкретных муниципалитетах, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Но северян предупредили, что с учетом сложившейся ситуации допускать скопление людей неразумно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru