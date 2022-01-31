В Мурманской области отменяются все массовые мероприятия

В Мурманской области до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число заражений коронавирусом за сутки в Мурманской области приближается к 700. Из-за этого в регионе вводятся новые ограничения.
Так, с 1 февраля и до особого распоряжения в регионе запрещены все массовые мероприятия, в том числе и уличные.
- В индивидуальном режиме готов рассматривать инициативы, но в исключительных случаях с учетом ситуации в конкретных муниципалитетах, - отметил губернатор Андрей Чибис.
Но северян предупредили, что с учетом сложившейся ситуации допускать скопление людей неразумно.
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