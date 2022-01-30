В Кольском районе съехал с дороги автобус с пассажирами

На месте работали семь спасателей. Фото: Иван Макеев

В Мурманской области съехал на обочину дороги автобус, который вез рыбаков. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

- В 12.45 30 января в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в Кольском районе на 1446-м километре автодороги Р-21 «Кола» съехал с дороги на обочину автобус Merсedes, - сообщили "КП"-Мурманск" в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте работали 7 спасателей и 2 единицы техники, которые обеспечивали безопасность.

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