В Ковдоре завершены поиски двух 12-летних девочек

Вторую девочку нашли к 11 утра 29 января.

Вечером 28 января в Ковдоре ушли гулять и не вернулись домой две 12-летние девочки - Вика и Лиза. Поиски при участии полиции и волонтеров велись всю ночь. В 7.20 29 января стало известно, что нашли Вику, а к 10.45 и Лизу. Девочки живы и здоровы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru