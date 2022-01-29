В Магнетитах машина столкнулась с грузовым поездом

Сотрудники ОГИБДД по Кольском району ищут свидетелей аварии. 26 января 2022 года в 16.43 в Магнетитах на железнодорожном переезде вблизи дома № 5 на улице Заводской неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил столкновение с грузовым поездом № 2091, после чего покинул место происшествия, - сообщили в УГИБДД. Очевидцев просят позвонить по телефону 8(999-091-66-47).

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