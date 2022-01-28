На дороге Заполярный - Сальмиярви произошло смертельное ДТП

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 января в Мурманской области произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь человека.

- По предварительной информации, на 6-м километре автодороги Заполярный - Сальмиярви произошло столкновение легкового автомобиля Ford и грузовиком Volvо. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Ford, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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