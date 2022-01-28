Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Мурманской области выше 80%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказали о ситуации с коронавирусом в стране и назвала пять регионов, где уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказали о ситуации с коронавирусом в стране и назвала пять регионов, где уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны.

- Это Севастополь (89,8%), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.), - сообщила Татьяна Голикова.

Напомним: В Мурманской области зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Количество заражений достигло отметки в 501 случай.

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