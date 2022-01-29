Митрополит Митрофан: "Могилы младенцев в Ковде осквернили"

Как рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, раньше умерших до крещений новорожденных считали безгрешными и хоронили, подкапывая под храм. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Больше десяти лет назад во время реставрации Никольской церкви в Ковде под ней нашли гробики с останками детей. Останки достали и увезли в Кунсткамеру, где они находятся до сих пор.

Как рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, раньше умерших до крещения новорожденных считали безгрешными и хоронили, подкапывая под храм. Это была распространенная практика, а детская смертность была высокой.

- Возьмите любой древний храм, под ним есть маленькие скелетики. Чего их было трогать, везти в Санкт-Петербург? Осквернили могилы, потревожили прах. Это беда наша. Не грех ли это? - сказал владыка.

Когда Мурманскую и Мончегорскую епархию возглавлял владыка Симон, к нему обращались представители Кунсткамеры с предложением вернуть останки. Но они до сих пор не в Мурманской области. При этом северяне настаивают, что детей надо похоронить в родной земле.

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