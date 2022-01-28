В Мурманске водитель такси припарковался на крыльце подъезда

Чем руководствовался таксист, паркуясь прямо у дома, остается загадкой. Фото: vk.com/dtpmurman
В Мурманске водитель такси припарковался странным образом. Мужчина заехал прямо на крыльцо подъезда, остановившись в дверном проеме.
Фото парковки, которая вызвала недоумение у северян, опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
- Пассажиров уже и в подъезд уже завозят? - задаются ироничным вопросом пользователи в комментариях.
Чем руководствовался таксист, паркуясь прямо у дома, остается загадкой.
Напомним: жителей Мурманска возмутил поступок северянки возле школы на улице Копытова. Инцидент попал на видео.
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