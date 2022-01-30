За сутки в Мурманской области 664 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 января 2022 года, за последние сутки 664 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 97 898 человек, количество летальных исходов - 2926 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+255, всего 46447), Кандалакшский район (+10, всего 7660), Североморск (+165, всего 8926).

Выздоровели 81 482 северянина, на лечении остается 13 490 пациентов.

Почти 40% вновь заболевших подхватили "омикрон".

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