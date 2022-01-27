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Общество27 января 2022 14:57

В Мурманской области могут появиться священники при больницах

Из-за коронавируса больные стали чаще звать батюшек, чтобы исповедаться и причаститься
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На днях представители министерства здравоохранения региона и Мурманской епархии провели встречу.

На днях представители министерства здравоохранения региона и Мурманской епархии провели встречу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На днях представители министерства здравоохранения региона и Мурманской епархии провели встречу. Ее лейтмотивом стала ситуация с коронавирусом и работа в таких условиях.

- Мы должны понять, как священник должны посещать "красные зоны". Когда ситуация со здоровьем становится критичной, у многих возникают мысли о главном, что надо позвать батюшку исповедаться, причаститься, послушать наставление. Такая потребность растет, так как количество лежащих в критическом состоянии много. Должна быть методика для такой работы, сейчас мы ее нарабатываем, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Так, сейчас в медучреждениях вывешивают листовки с телефонами, по которым можно позвонить и рассказать, что нужна встреча с батюшкой. Также обсуждается возможность создать штатных священников при больницах.

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