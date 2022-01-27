Предпринимателя из Снежногорска ждет суд за полумиллионный долг по зарплате сотрудникам

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который зарегистрирован в Снежногорске. Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ, то есть в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Основным видом деятельности 28-летнего бизнесмена было создание образовательных продуктов, работал он и его сотрудники дистанционно.

- По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года, предприниматель, зная об имеющейся задолженности по выплате зарплаты, не выплатил ее 10 работникам, который живут в разных регионах России. Общая сумма долга составила более полумиллиона рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Было установлено, что мужчина имел возможность выплатить зарплату в законный срок, однако вместо этого тратил деньги на финансово-хозяйственную деятельность, а также на личные нужды.

Органы следствия предприняли исчерпывающие меры по возмещению ущерба работникам, розыска имущества обвиняемого. Задолженность перед работниками тот погасил полностью на стадии предварительного следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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