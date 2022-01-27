Океанариум в Мурманске могут признать банкротом

Мурманский океанариум закрыт с 1 января. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

УФНС России по Мурманской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО "Арктиксервис – Мурманский океанариум". На данный момент дата рассмотрения дела не назначена.

Напомним: океанариум в Мурманске закрыт с 1 января 2022 года, так как не смог получить лицензию на свою работу. Для возобновления представлений надо провести реконструкцию помещений.

20 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что собственник разработал концепцию спасения океанариума.

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