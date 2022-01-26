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Здоровье26 января 2022 13:27

Для кафе и ресторанов в Мурманской области могут вернуть ограничения

В регионе растет число заболевших коронавирусом
Ника СВЕТЛОВА
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Если заведения общепита не будут соблюдать ковидные правила, их работу снова могут ограничить.

Если заведения общепита не будут соблюдать ковидные правила, их работу снова могут ограничить.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Как отметили в Управлении Роспотребнадзора региона, количество заражений выросло на 58,5 %, в пять раз чаще стали болеть дети.

Если заведения общепита не будут соблюдать ковидные правила, их работу снова могут ограничить.

- Мы не будем на этой неделе менять графики работы мест общественного питания. Но если мы увидим две вещи: продолжение несоблюдения тех ограничений, которые есть, а это фильтр на входе, проверка QR-кодов, соблюдение дистанции и уровень загрузки помещений, и одновременно с этим тенденцию роста количества заболевших, то мы будем вынуждены ввести ограничения. Как минимум сократить время работы общепита, – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в конце декабря 2021 года общепиту разрешили работать до двух часов ночи. От кафе и ресторанов требуют соблюдать правила, например, пусть только посетителей с QR-кодами.

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