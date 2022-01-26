В Мурманске поймали группу молодых наркосбытчиков

Молодым людям грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске престанут перед судом шестеро участников организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотиков.

Жители Мурманской области в возрасте от 18 до 27 лет при помощи интернет-магазина, созданного на площадке одного из мессенджеров, продавали запрещенные вещества наркоманам. Через тайники-закладки, оборудованные в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске, распространялись «соль», амфетамин, мефедрон, МДМА, гашиш.

- Свой незаконный бизнес они вели с октября 2020-го по январь 2021 года, пока их не задержали оперативники. При обыске полицейские изъяли около двух килограммов запрещенных веществ. По версии следствия, на этом деле каждому из злоумышленников удалось заработать от 300 до 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении группы наркосбытчиков возбудили уголовные дела по нескольким статьям - ч. 4 статьи 228.1 УК РФ, ч. 3 статьи 30, ч. 3, 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ, части 2 статьи 228 УК РФ.

Молодым людям грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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