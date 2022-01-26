Завершены поиски 12-летнего мальчика из Мончегорска

Спустя чуть меньше суток юного северянина нашли.

В Мончегорске завершились поиски 12-летнего Данила Чунина. Мальчик пропал 25 января, когда не вернулся домой со школы.

К счастью, спустя чуть меньше суток юного северянина нашли живым и невредимым.

- Малолетний Чукин найден, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru