Завершены поиски 12-летнего мальчика из Мончегорска

Спустя чуть меньше суток юного северянина нашли.
В Мончегорске завершились поиски 12-летнего Данила Чунина. Мальчик пропал 25 января, когда не вернулся домой со школы.
К счастью, спустя чуть меньше суток юного северянина нашли живым и невредимым.
- Малолетний Чукин найден, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
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