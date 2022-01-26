Жительница Мурманска обнаружила на своей машине следы от пуль

Женщина не исключает, что по ее машине кто-то стрелял. Фото: Ирина Манорик / vk.com/id163229630

Северянка Ирина Манорик в паблике "Мурманск ДТП ЧП" рассказала о своей проблеме, с которой столкнулась на днях. Женщина не исключает, что по ее машине кто-то стрелял.

- На прошлой неделе обнаружила скол на лобовом стекле, машина была припаркована. 20 января на СТО скол заделали. Сегодня увидела еще покруче "подарочек" и маленькую вмятину выше лобового стекла на кузове с осколками краски. Пообщались с соседями, кто ставит машины рядом, понятно, что никто не хочет таких "сюрпризов". Мнение мужчин, что это травмат. Возможно, у страха глаза велики, но все же, кто что думает? - спрашивает совета Ирина.

Большинство автовладельцев сошли во мнении, что по машине стреляли из пневматики, и северянке надо писать заявление в полицию.

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