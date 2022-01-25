В полиции прокомментировали драку в мурманском магазине "Светофор"

Как уточнили "КП"-Мурманск" в полиции, на самом деле драка не дошла до серьезных увечий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике "Мурманск Онлайн" сообщили о серьезной драке, произошедшей в магазине "Светофор", которая, по словам анонимного автора поста, закончилась плачевно.

- Вечером 23 января в магазине "Светофор" на улице Невского устроили потасовку. В результате инцидента разбили голову сотруднику магазина, - поделились в паблике.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в полиции, на самом деле драка не привела к серьезным увечьям.

- Был конфликт между продавцом и покупателем. Второму не понравился товар. Претензий они друг к другу уже не имеют. Информация о том, что сотруднику магазина разбили голову, не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru