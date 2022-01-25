В Оленегорске задержали группу вымогателей под предводительством криминального авторитета

В отношении лидера и активных участников группы возбуждены уголовные дела. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа "Росомаха" Росгвардии задержали в Оленегорске пятерых активных участников преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве денег. В ходе обыска по нескольким адресам правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Под предводительством 39-летнего криминального авторитета злоумышленники вымогали деньги в крупном размере у пятерых местных жителей. Их действия сопровождались психологическим давлением и насилием.

- В отношении лидера и активных участников группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Они объединены в одно производство. Членов ОПГ может ждать до семи лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Все участники преступной группы по решению суда заключены под стражу. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Мурманской области.

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