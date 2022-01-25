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Дом. Семья25 января 2022 9:20

В Мурманской области запечатлели краснокнижную сову

Птицу заметили сотрудники Кандалакшского заповедника
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Сова поспешила скрыться в лесу, когда поняла, что ее заметили. Фото: vk.com/clubzapovedkand

Сова поспешила скрыться в лесу, когда поняла, что ее заметили. Фото: vk.com/clubzapovedkand

В объектив фотокамеры сотрудника Кандалакшского заповедника попала краснокнижная сова. Бородатая неясыть - редкий вид в Мурманской области, поэтому увидеть такую птицу - большая удача.

- Профессиональная маскировка и умение «притвориться веткой» не помогло бородатой неясыти спрятаться от нашего сотрудника Валентина Колинько. Поняв, что ее заметили, сова поспешила скрыться в лесу, - написали в группе Кандалакшского заповедника.

Напомним: в Мурманске запечатлели на видео зимнюю грозу. Явление довольно редкое для Заполярья.

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