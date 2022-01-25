В Мурманской области 34 новых автобуса и троллейбуса вышли на маршруты

Акцент будет сделан на радикальное обновление транспортной связи в агломерации Мурманска и Североморска. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области продолжают обновлять пассажирский автопарк. Так, по итогам 2021 года благодаря областной субсидии регион получил 11 новых троллейбусов и 23 автобуса большого класса, которые уже вышли на маршруты.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что акцент будет сделан на радикальное обновление транспортной связи в агломерации Мурманска и Североморска.

- Транспорт очень современный. Более того, он брендирован в стиле северного сияния. Автобусы и троллейбусы полностью подходят к нашим климатическим условиям и могут работать при температуре до - 45 градусов, выдерживают различные перепады температур. Кроме того, он очень безопасный, удобный, в том числе для маломобильных групп населения, – сказал глава региона.

Троллейбусы будут использоваться для перевозки пассажиров на маршрутах № 3 и 4, а новые автобусы выйдут на наиболее востребованные – № 5, 10, 18.

Еще 20 автобусов марки «НефАЗ» АО «Мурманскавтотранс» направило на муниципальные маршруты ЗАТО Североморск.

Более масштабное обновление общественного транспорта запланировано на 2022-2023 годы - в областном бюджете на эти цели предусмотрено около 800 миллионов рублей.

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