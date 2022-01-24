План вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 75%

В Мурманской области, согласно поставленной федеральным Минздравом задачи, надо привить 80% от взрослого населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области, согласно поставленной федеральным Минздравом задачи, надо привить 80% от взрослого населения.

- В данный момент в регионе работает 51 бригада, прививку сделали 348,5 тысячи северян без учета иностранцев и ревакцинированных, что составляет 75% от плана, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: "Омикроном" в Мурманской области болеет 40% от всех подхвативших коронавирус северян.

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