В 2021 году Мурманскую область посетили 450 тысяч туристов

В 2020 году наблюдался спад по числу приехавших из-за пандемии коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область по числу туристов вернулась к показателю 2019 года, когда в регионе отметили максимум турпотока. В 2020 году наблюдался спад по числу приехавших из-за пандемии коронавируса.

- 2019 год был одним из самых успешных для области. По сути произошло замещение азиатских туристов российскими, которые больше средств вкладывают в нашу экономику. В 2021 году, по данным мониторинга, в Мурманскую область приехало 450 тысяч гостей. Отдельно в новогодние праздники зафиксировали 75 тысяч гостей, это в два раза больше, чем в прошлые новогодние праздники, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

До апреля действует программа туристического кэшбека, по которой можно вернуть до 20% от стоимости путевки.

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