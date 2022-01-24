Анна Головина возглавит министерство внутренней политики Мурманской области

Анна Головина снова стала министром. Фото: правительство Мурманской области

В декабре 2021 года экс-министр образования Мурманской области Анна Головина стала советником губернатора, в ее ведении оказались партийные вопросы. В октябре 2020 года она ушла в отставку с поста министра.

24 января на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что Анна Головина возглавит министерство внутренней политики.

- Этот человек в области всем известен. Задачи по внутренней политике по всему спектру вопросов мы обсудили под руководством вице-губернатор Владимира Евменькова. Желаю удачи в этом направлении. Прошу оказывать полное взаимодействие, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: министром образования и науки стала Светлана Виденеева.

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