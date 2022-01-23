В Карелии водитель грузовика сбил семилетнего ребенка из Мурманской области

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беломорском районе Карелии 22 января произошло серьезное ДТП. В 19.45 на 799 километре федеральной автодороги "Кола" грузовик наехал на несовершеннолетнего пешехода.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF допустил неуправляемый занос прицепа с выездом на полосу встречного движения, где задней частью прицепа наехал на пешехода - семилетнего ребенка, - сообщили в ГИБДД Карелии.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, женщина с ребенком - жители Мурманской области - участники ранее произошедшего ДТП. Они находились на обочине у барьерного ограждения. Водитель грузовика, проезжая место ДТП, не справился с управлением, что и стало причиной заноса прицепа с последующим наездом на мальчика.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru