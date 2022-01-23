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Общество23 января 2022 6:30

В Мурманске не нашлось желающих привести в порядок автобусную площадку

Реконструкцию пришлось отложить на год
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Остановка на улице Фадеев Ручей не имеет остановочного комплекса.

Остановка на улице Фадеев Ручей не имеет остановочного комплекса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Площадь у конечной автобуса №18 в Мурманске на улице Фадеев Ручей давно нуждается в реконструкции. Здесь же останавливается автобус №24, но понять, что здесь можно ждать общественный транспорт, нельзя: нет ни остановочного комплекса, ни даже обозначения остановки. Поэтому северяне стоят под открытым небом и в дождь, и в снег, и при сильном ветре. Возможности укрыться нет.

В свое время "КП" уже писала об этой проблеме, получив ответ от администрации города, что в 2021 году запланировано преображение этой площадки. Но свой облик она так и не поменяла.

- Выполнение работ по капитальному ремонту разворотной площадки планировалось провести в рамках мероприятий субсидии на осуществление городом Мурманском функций административного центра области. Однако конкурсные мероприятия были признаны не состоявшимися – от подрядных организаций не подано ни одной заявки на участие. Учитывая социальную важность, мероприятие было включено в заявку на софинансирование мероприятий, связанных с осуществлением городом Мурманском функций административного центра области, и планируется к реализации в 2022 году в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы", - рассказали "КП"-Мурманск" в администрации города.

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