За первые 20 дней января в Мурманской области выпало 134% месячной нормы снега

Кольский полуостров в январе засыпало снегом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Январь испытывает северян на прочность морозами, оттепелью и снегопадом.

- За две декады января, по наблюдениям большинства гидрометеорологических станций региона, количество выпавших осадков превысило месячную норму. В Мурманске за этот период выпало 134% месячной нормы снега. Подобный обильный снегопад в январе отмечался в 2020-м и 1970 годах, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: на этих выходных в регионе ожидается штормовой ветер, а 24 января - потепление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru