Под Оленегорском произошло смертельное ДТП

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: скрин видео vk.com/mrevda51

Утром 21 января под Оленегорском произошла смертельная авария, в которой столкнулись Mitsubishi и Ford. Последствия ДТП попали на видео - обе машины превратились в груду металла.

- В 11.20 на 1308-м километре автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Ford. Погиб пассажир второй иномарки, а ее водителя госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

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