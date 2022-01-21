Забывшего про штраф директора УК в Мурманске отправили на обязательные работы

Директора управляющей компании оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Игнорирование административного штрафа обернулось для мурманчанина общественно полезным трудом.

Директора управляющей компании оштрафовали на 20 тысяч рублей. Поводом для назначения административного наказания стали невыполненные работы по расчистке от снежно-ледяных образований водоотводного лотка, расположенного на придомовой территории обслуживаемого многоквартирного дома. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

- Судебный пристав предупредил мужчину, что уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Но должник уклонился от уплаты штрафа, – сообщили в УФССП России по Мурманской области.

На директора УК составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». По решению мирового судьи, северянина признали виновным и приговорили еще к одному наказанию - в виде 30 часов обязательных работ. Помимо штрафа, который мурманчанину все же придется заплатить.

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