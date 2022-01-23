За сутки в Мурманской области 239 человек заболели коронавирусом

Актуальная статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 января 2022 года, за последние сутки 160 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 94 745 человек, количество летальных исходов - 2883 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+124, всего 44922), Кандалакшский район (+10, всего 7519), Североморск (+35, всего 8378).

Выздоровели 78 796 северян, на лечении остаются 13 066 пациентов.

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