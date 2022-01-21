В Мурманске снесут два ветхих аварийных дома

Согласно постановлениям администрации города, оба здания должны снести в течение двух месяцев, а жителей расселят. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске признали аварийными и подлежащими сносу две ветхие "деревяшки" - дом в Росте на улице Нахимова, 8/2 и дом в районе Больничного городка на улице Радищева, 58.

Согласно постановлениям администрации города, оба здания должны снести в течение двух месяцев, а жителей расселят.

Напомним: в рамках реновации в Больничном городке Мурманска снесут 109 домов. Вместо аварийного жилья построят 34 новых дома.

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