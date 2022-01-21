Выставка «Выжившие» открывается в художественном музее Мурманска

Помимо работ художников на экспозиции будут представлены архивные материалы, документы, фотографии. Фото: Художественный музей

27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, в художественном музее Мурманска откроется художественно-культурологическая выставка «Выжившие» (0+).

На ней будут представлены полотна, находящиеся в частной коллекции петербуржца А.Маевского, двух художников - Э. Н. Антонова (1930 - 2021) и А. П. Никитина (1936).

Эти художники никогда не пересекались, и их творчество отличается. Но объединяет их детство, выпавшее на блокадные дни Ленинграда. Именно эта отправная точка и детские вспоминания о тех днях стали основой творческого пути обоих.

Помимо работ художников на экспозиции будут представлены архивные материалы, документы, фотографии. Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.

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