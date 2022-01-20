В Мурманской области подорожали сахар, рис и свинина

Мурманскстат представил результаты последнего исследования цен в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска с 11 по 13 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат представил результаты последнего исследования цен в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска, с 11 по 13 января.

- Наибольшее увеличение цен отмечено на сахарный песок (на 2,6%), шлифованный рис (на 1,8), свинину (кроме бескостного мяса), куриные яйца (на 0,6), говядину (кроме бескостного мяса) и поваренную соль (на 0,5%), - сообщили в "Мурманскстате".

А вот репчатый лук, морковь и свежая капуста стали дешевле.

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