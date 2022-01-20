В Мурманске с грузового поезда сняли зацепера

На станции "Мурманск" со сцепки вагонов грузового поезда сняли 25-летнего зацепера - безработного жителя Архангельска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции Мурманск со сцепки вагонов грузового поезда сняли 25-летнего зацепера - безработного жителя Архангельска.

- Молодой человек пояснил, что хотел таким образом добраться до родного города, так как у него не было денежных средств на проезд. Стражи правопорядка провели с правонарушителем профилактическую беседу, в ходе которой еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. В погоне за «бесплатным» проездом молодой человек рисковал свой жизнью и здоровьем, - сообщили в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте.

В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении по ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

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