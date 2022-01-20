Рабочий в Мурманске из-за семи тысяч рублей устроил поджог

Огонь заметил жилец одного из домов по соседству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске 37-летний рабочий одной из компаний решил отомстить начальнику и устроил поджог в цоколе нежилого помещения на улице Аскольдовцев. Огонь заметил жилец одного из домов по соседству.

- Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 37-летний мурманчанин, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Северянин во всем сознался и пояснил следователям, что ранее обращался к работодателю по поводу недоплаченных при увольнении, но положенных, по его мнению, 7 тысяч рублей. Не достигнув договоренности с администрацией организации, мужчина решил отомстить, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина воспользовался тем, что дверь в помещение была не заперта, зашел внутрь и полил бензином хранившиеся там доски. Ущерб составил 160 тысяч рублей. В отношении рабочего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Он находится под подпиской о невыезде, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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