24-летний житель Оленегорска буянил в поезде и ударил по ноге полицейского

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Апатитов завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Оленегорска. Молодой человек устроил дебош в поезде и напал на полицейского.

- По версии следствия, ночью 20 августа 2021 года пассажир поезда №226 «Адлер – Мурманск» распивал спиртное в вагоне, нарушал общественный порядок. Своим поведением мужчина мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Когда поезд прибыл на станцию «Апатиты-1», начальник поезда отказал северянину в дальнейшем проезде, был вызван наряд полиции, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Пьяного оленегорца доставили в дежурную часть Апатитского линейного отделения полиции для составления административного материала. Мужчина был недоволен таким исходом дел и с силой ударил ногой по ноге полицейского.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Он полностью признал свою вину, раскаялся. Ранее молодой человек дважды привлекался к уголовной ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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