Готовым переехать в Мурманскую область предлагают зарплату до 240 тысяч рублей

Оператор крана в Мурманской области может получать до 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты hh.ru составили список самых выгодных предложений для жителей Северо-Западного федерального округа, которые ради трудоустройства готовы переехать в другой город.

- С начала января в специальном разделе hh.ru размещено почти 8 000 вакансий с возможностью переезда, из них на СЗФО приходится 14%. Средняя зарплата в вакансиях с переездом стартует от 80 000 рублей, но есть и более высокооплачиваемые варианты, - сообщили в hh.ru.

Есть в списке и вакансии из Мурманской области.

Так, оператору крана, который готов уехать из Санкт-Петербурга в Мурманск, предлагают на руки 150 тысяч рублей. А машинисту, который из любого города уедет в Кировск, - 240 тысяч до вычета налогов.

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