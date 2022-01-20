В Мурманской области из-за ледяного дождя закрыли дороги Умба-Ковдор и "Салла"

Из-за ледяного дождя в Мурманской области перекрыли две дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и предупреждали синоптики, вечером 19 января в Мурманскую область вернулась сильная метель, которая продолжится и 20 января. Из-за непогоды вновь закрывают дороги.

- С 00.45 20 числа закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Умба-Кандалакша, 67-510 и 109 километры. Причина - ледяной дождь. С этого же времени закрыт проезд для всех видов транспорта по дороге "Салла"с 0 по 166 километры, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Дороги на Териберку и Туманный остается закрыта с 8 января. В 9.00 20 января из Туманного в Колу выдвинулась организованная колонна.

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