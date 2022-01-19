Стартовал конкурс по созданию концепции развития Парка Победы в Мурманске

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 февраля. Фото: gov-murman.ru

Дан старт всероссийскому конкурсу по разработке концепции развития Парка Победы в Мурманске. Напомним: территорию собираются благоустроить возле памятника Алеше.

- Парк имеет особое значение для города, у него есть две важные составляющие: историческая память и сохранение природы края. Хотелось бы, чтобы предлагаемые концепции учитывали и развивали обе эти составляющие, чтобы решения были тактичными и подчинены природному ландшафту, – отметила замначальника отдела подготовки проектов по формированию комфортной городской среды АНО «Центр городского развития Мурманской области» Евгения Бурка.

Принять участие в конкурсе могут профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, разработки концепций развития общественных пространств.

- Территория непростая. Необходимо учитывать рельеф местности, который уже сложился историческими связями, высотными отметками и иными значимыми природными акцентами, - отметила председатель Градостроительного совета при администрации Мурманска Светлана Пионковская.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 февраля на официальном сайте. Заявка должна включать портфолио релевантных проектов, эссе с описанием идей для территории Парка Победы, а также информацию о компании или консорциуме.

В апреле в Мурманске пройдет выставка конкурсных предложений финалистов. Победителя объявят 28 апреля по итогам заседания жюри. Общий размер призового фонда конкурса – 4 миллиона рублей.

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