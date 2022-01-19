В Кольском районе спасатели помогли замерзающему в бытовке мужчине

Северянину оказали всю необходимую помощь и доставили домой. Фото: Тимур ХАНОВ

17 января спасатели выезжали на помощь 48-летнему мужчине, который попал в беду в Кольском районе.

В тот день в регионе бушевала метель, мужчина оказался в неотапливаемой, заметенной строительной бытовке, которая находится в границах разрабатываемого карьера на 59 километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

- После получения сигнала спасательный отряд регионального управления Мурманской области, в составе: трех спасателей, одного водителя, одного автотранспортного средства с прицепом и двух снегоходов, выдвинулся к месту нахождения мужчины. Из-за перемета дороги отряду пришлось оставить машину и пересесть на снегоходы, - сообщили в администрации Кольского района.

Спасатели эвакуировали мужчину из бытовки, температура воздуха в которой стала приближаться к критически низким отметкам. Спасательная операция осложнялась ограниченной видимостью дороги, снежными переметами, метелью, сильным ветром в порывах до 30 метров в секунду.

Северянину оказали всю необходимую помощь и доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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