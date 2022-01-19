В Мурманске отец в подпитии ударил сына ножом

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске отец в подпитии во время ужина ударил сына ножом.

22-летнего парня госпитализировали в одной из больниц областного центра с проникающим ранение грудной клетки, резанной раной шеи и правой кисти. О пострадавшем медики сообщили в полицию.

– Раны молодому человеку нанес 56-летний отец. Вечером двое мужчин сели ужинать и выпили значительное количество алкоголя. В какой-то момент между отцом и сыном произошел конфликт, причину которого оба не запомнили, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Не контролируя свои эмоции, 56-летний северянин схватил нож и ударил им сына. Увидев кровь и испугавшись содеянного, он вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Причинение тяжелого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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